22-годишният играч действа по фланговете на атаката и в момента защитава цветовете на аржентинския Уракан, където играе под наем от Рейнджърс.
"Мач Телеграф" съобщава, че Оскар Кортес е един от играчите, чиито качества се анализират от скаутите на "червените".
Ръководството на столичния клуб планира да засили конкуренцията по крилата, тъй като досегашните попълнения на тези постове не успяха да оправдаят напълно очакванията.
Евентуална сделка за колумбиеца може да се окаже сложна за осъществяване. Кортес е обвързан с Рейнджърс до лятото на 2029 г., а според специализирания портал Transfermarkt цената му на трансферния пазар достига 3 млн. евро.