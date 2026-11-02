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ЦСКА ще се радва на сериозна подкрепа на своите фенове по време на гостуването си на Панатинайкос.
Двубоят от третия кръг на основната фаза в Лига на конференциите е на 5 ноември (четвъртък) от 22.00 часа.
До този момент, три дни преди срещата, привържениците на "армейците" са купили малко над 1600 билета.
Домакините пък са предвидили за тях около 3500 места на Олимпйския стадион, който е за около 70 000 зрители.
След първите два кръга ЦСКА има една точка - от гостуването на Нордшеланд (2:2).
Спортът е повече от резултат
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В мисията си да предоставяме обективни, достоверни и навременни новини разчитаме на вашата подкрепа.
Ако вярвате в правото си на обективна информация, подкрепете ни.
Днес, повече от всякога, независимата журналистика има нужда от вас. В мисията си да предоставяме обективни, достоверни и навременни новини разчитаме на вашата подкрепа.
Ако вярвате в правото си на обективна информация, подкрепете ни.
Вашето дарение от всякакъв размер и по всяко време означава много за нас.
Скъпи читатели,
Днес, повече от всякога, независимата журналистика има нужда от вас.
В мисията си да предоставяме обективни, достоверни и навременни новини разчитаме на вашата подкрепа.
Ако вярвате в правото си на обективна информация, подкрепете ни.