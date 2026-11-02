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ЦСКА ще се радва на сериозна подкрепа на своите фенове по време на гостуването си на Панатинайкос.

ЦСКА

Двубоят от третия кръг на основната фаза в Лига на конференциите е на 5 ноември (четвъртък) от 22.00 часа.

До този момент, три дни преди срещата, привържениците на "армейците" са купили малко над 1600 билета.

Домакините пък са предвидили за тях около 3500 места на Олимпйския стадион, който е за около 70 000 зрители.

След първите два кръга ЦСКА има една точка - от гостуването на Нордшеланд (2:2).

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