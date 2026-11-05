От картотеките бе изваден бразилският флангови футболист Лео Перейра, който получи контузия преди две седмици преди срещата с Нордшеланд, а очевидно травмата му няма да позволи да се появи в игра до края на годината.
Правилникът на УЕФА позволява подобна промяна, когато става въпрос за сериозна травма, получена в хода на европейската кампания, а това означава, че Лео Перейра със сигурност няма да играе до края на тази фаза от турнира.
ЦСКА го извади от картотеките, а на негово място бе включен африканският бранител Тамиму Уори.
Националът на Бенин се смяташе за "зачеркнат" от спортно-техническото ръководство, но липсата на достатъчно алтернативи го включи в европейския състав на ЦСКА. Разбира се, това в никакъв случай не означава, че ще видим Уори в действие.
Спортът е повече от резултат
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Днес ЦСКА гостува на Панатинайкос тази вечер от 22 часа в третия кръг на основната фаза на Лига на конференциите.