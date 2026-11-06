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ЦСКА получи зелена светлина от УЕФА и ще изиграе следващия си европейски мач в своя дом - стадион "Българска армия".

ЦСКА

"Червените" се завърнаха у дома миналия уикенд с мача срещу Славия, но клубът все още няма одобрението на УЕФА да промени стадиона за домакинствата си в основната фаза на Лигата на конференциите.

Първото домакинство от този етап срещу Монако се игра на стадион "Васил Левски", а промяната на стадиона изискваше определени процедури, които са преминали успешно и ЦСКА ще може да изиграе първия си евромач на "Българска армия" съвсем скоро.

Това ще се случи на 26 ноември, когато в София пристига звездният тим на Трабзонспор с Мохамед Салах в редиците си.

При всички положения мачът ще е исторически за клуба, a това ще е и вторият двубой изобщо на "Българска армия", защото в следващите си две срещи ЦСКА играе дерби срещу Левски и гостува на Ботев в Пловдив.

Ето какво написаха от клуба:

Армейци,

Първият европейски мач на ЦСКА на ст. "Българска армия" след реконструкцията ще е срещу Трабзонспор на 26 ноември!

Днес УЕФА официално даде зелена светлина на 31-кратния шампион на България да домакинства на собствения си стадион в следващото изпитание на европейската сцена.

Честито, армейци!

Ще се видим у дома на 26 ноември.

Напред, червените!

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