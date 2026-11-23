21 отбора в Европа не са допуснали загуба от старта на сезона, а вече сме в края на ноември

610 Снимка: БТА

ЦСКА направи грешна стъпка в родния шампионат и заличи точковия си аванс пред Левски, който успя да си извоюва след категоричното 3:0 във Вечното дерби преди две седмици.

"Червените" направиха 3:3 в гостуването си на пловдивския Ботев. Истински трилър, в който ЦСКА обърна от 0:2, но след това не успя да съхрани аванса си и изгуби две точки.

И все пак ЦСКА остана непобеден от старта на сезона, от който вече са изминали 15 кръга, което си е впечатляващо постижение.

Кампанията у нас е почти преполовена, ЦСКА вече игра срещу всеки от опонентите си в елита, но до момента не се намери кой да победи "червените".

С подобно нещо могат да се похвалят още 20 отбора в Европа, като само два от тях са изиграли повече мачове от ЦСКА без да загубят.

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Снимка: БТА

Преди две седмици след дербито, когато Левски инкасира първата си и единствена до момента загуба в първенството, непобедените отбори из Европа бяха 24, но този уикенд три от тях претърпяха първи поражения и вече бройката е 21.

Виртуалната класация огласява уелският шампион ТНС, който няма загуба вече 17 кръга - 15 победи и 2 равенства.

Следва сръбският Цървена Звезда с 15 равенства, едно реми и огромна разлика от 11 точки в класирането, което на практика обезсмисля битката за титлата в Сърбия, която на практика не съществува вече няколко години.

След това идват три отбора с изиграни по 15 мача без загуба, сред които е и ЦСКА. словашкият Дунайска Стреда обаче е с актив от 13 победи и 2 равни, чешкият Славия (Прага) има 11 победи и 4 равни, а ЦСКА е с 10 победи и 5 равни.

Любопитното е, че докато с 15 мача без загуба ЦСКА е с равни точки с Левски и мач повече, а интригата около първото място у нас е огромна, то в Словакия и Чехия ситуацията е коренно различна.

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Дунайска Стреда води с 10 точки пред Слован (Братислава), а Славия води с 8 точки пред Слован (Либерец).

Останалите непобедени отбори в Европа са Мидтиланд в Дания, Лацио и Рома в Италия, Байерн и Борусия (Дортмунд) в Германия, Порто в Португалия, Унион Сен Жилоа в Белгия, Макаби (Тел Авив) в Израел, както и представители на скромни първенства като Армения, Люксембург, Андора, Гибралтар и Сан Марино.

От този уикенд извън семейството на непобедените са австрийският Ред Бул Залцбург, който загуби с 0:1 от Аустрия (Виена), както и отборите на Бруно Магпийс от Гибралтар и Фолгоре от Сан Марино.

Единственият перфектен отбор в Европа пък остава португалският Порто, който има 11 победи от 11 кръга.

Снимка: Getty Images

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