Ден след категоричния успех във вечното дерби, от клуба публикуваха емоционално видео в официалната си страница във Facebook, с което отново надъхаха своите привърженици.
"Червените" акцентираха върху доминацията на терена, невероятната атмосфера по трибуните и изпратиха силно послание към феновете си.
Ето какво написаха от клуба:
"Вчера отново показахме какво можем, когато сме заедно. На терена и по трибуните ЦСКА беше високо над конкурентите, а армейската публика за пореден път доказа, че няма аналог! Тази енергия ни дава сили, тази връзка ни прави по-силни. Когато сме рамо до рамо, няма какво да ни спре!"