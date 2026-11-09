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Eуфорията в лагера на ЦСКА след класическия разгром с 3:0 над големия съперник Левски продължава с пълна сила.

ЦСКА

Ден след категоричния успех във вечното дерби, от клуба публикуваха емоционално видео в официалната си страница във Facebook, с което отново надъхаха своите привърженици.

"Червените" акцентираха върху доминацията на терена, невероятната атмосфера по трибуните и изпратиха силно послание към феновете си.

Ето какво написаха от клуба:

"Вчера отново показахме какво можем, когато сме заедно. На терена и по трибуните ЦСКА беше високо над конкурентите, а армейската публика за пореден път доказа, че няма аналог! Тази енергия ни дава сили, тази връзка ни прави по-силни. Когато сме рамо до рамо, няма какво да ни спре!"

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