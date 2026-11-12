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С наближаването на края на есенния дял картината около някои от играчите в ЦСКА започва все повече да се изяснява. "Армейците" ще направят опит да продадат Джеймс Ето'о през зимата, пишат колегите от "Тема Спорт". 

ЦСКА

Камерунският халф загуби мястото си в състава след идването на новия треньор Маркус Гиздол. При германеца Ето"о е започвал сред 11-те само в мача с Несебър за Купа на България , когато се представи слабо и бе заменен още на почивката, а в последните два двубоя с Панатинайкос и Левски остана неизползвана резерва, което е показателно за бъдещето му в тима.

В края на май африканският полузащитник подписа нов договор с ЦСКА . Той беше със статут на важен футболист при Христо Янев, но очевидно не попада в плановете на Маркус Гиздол, тъй като не спазва тактическите изисквания и не подчинява играта си на отбора. Новата ситуация около камерунеца е твърде вероятно да бъде разрешена с трансфер през зимата.

25-годишният Ето"о бе привлечен в Борисовата градина в началото на септември 2024-а от Ботев (Пловдив) , като за правата му бяха платени малко над 1 милион евро. Настоящият контракт на играча е до лятото на 2029-а. Плюс за бъдеща продажба на Джеймс е, че той има и европейски паспорт.

"Червените" ще търсят решение и за още един, който не попада в сметките на германския треньор. Това е румънското крило Каталин Иту .

Той бе привлечен през август от Локомотив (Пловдив) по настояване на вече бившия наставник Христо Янев, но с изявите си до момента така и не убеди, че има място на "Армията". След назначението на новия наставник 27-годишният Иту е записал само три мача - с ЦСКА 1948, Монако и Нордселанд , като и в трите влиза като смяна с общо 62 минути. В последните 4 срещи румънецът изобщо не се появи в игра, което ясно показва каква оценка дава Гиздол за качествата му. Иту може да бъде преотстъпен през зимата. 

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