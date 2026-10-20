Tрима от ветераните на ЦСКА ще летят с отбора за Дания, където в четвъртък "червените" ще се изправят срещу местния Нордселанд в мач от основната фаза на Лигата на конференциите. На самолета за Копенхаген утре ще са качат шампионите с ЦСКА - Георги Георгиев-Гецата, Георги Антонов и Владимир Манчев.
Това е част от въведената традиция преди началото на сезона, според която при всяко гостуване на "червените" в евротурнирите, трима от ветераните ще придружават отбора.
При визитата на Дери Сити тимът беше подкрепен от Ради Здравков, Марио Вълков и Красимир Горанов, в гостуването на Карабах от Анатолий Нанков, Адалберт Зафиров и Светослав Петров. С отбора за остров Крит пък летяха Методи Деянов, Галин Иванов и Антон Димитров.
ЦСКА излиза срещу Нордселанд в четвъртък от 19:45 часа българско време на стадион "Правото да мечтаеш".