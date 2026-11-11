166 Снимка: facebook.com/cskasofiaofficial

Паметник, посветен на първата шампионска титла на ЦСКА от 1948 година, бе поставен пред стадион "Българска армия".

Из социалните мрежи се появиха клипове и снимки, на които се вижда как монументът, в центъра на който е първия капитан на "армейците" Нако Чакмаков, бива монтиран на постамент пред сектор "А" на новия стадион в Борисовата градина.

Скулптурната композиция пресъздава легендарната снимка, на която Чакмаков е понесен на ръце от съотборниците си след титлата, която пък е спечелена след успех над вечния съперник "Левски".

На 5 септември 1948-а "сините" печелят с 2:1, но в реванша ЦСКА, който по онова време носи името Септември при ЦДВ, обръща нещата в своя полза с победа с 3:1 и победен гол на Чакмакков в последните секунди.

В онзи мач на стадион "Юнак" ЦСКА е в състав Стефан Геренски, Борислав Футеков, Манол Манолов, Димитър Цветков, Никола Алексиев, Нако Чакмаков (капитан), Димитър Миланов, Стойне Минев, Стефан Божков, Никола Божилов и Кирил Богданов.

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