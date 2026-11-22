232 Снимка: БТА

Ботев Пловдив и ЦСКА изиграха спиращ дъха мач от 15-ия кръг на efbet Лига и завършиха при зрелищното 3:3 на стадион "Христо Ботев".

Двата тима предложиха истинско футболно шоу с шест попадения и драматични обрати, при което домакините поведоха с 2:0 до почивката, червените стигнаха до пълен обрат в 80-ата минута, но само 60 секунди по-късно пловдивчани възстановиха равенството. С добавената точка столичани се изравниха по точки с Левски, но си върнаха първото място в класирането.

Непосредствено преди началото на двубоя от Ботев почетоха клубната легенда Атанас Пашев по повод вчерашния му рожден ден, а освен това отбелязаха юбилейния 50-и мач на вратаря Даниел Наумов с екипа на канарчетата. Първият точен удар в срещата бе дело на Мауро Родригес, но Фьодор Лапоухов се намеси, макар и с леко колебание. Последваха силни минути за гостите от София.

Йоанис Питас изведе Леандро Годой, чийто диагонален изстрел от наказателното поле бе отразен блестящо от Наумов. Малко след това Годой отново се измъкна зад отбраната в жълто-черно и върна от аутлинията към Анжело Мартино, който шутира от десетина метра право в ръцете на стража. Факундо Родригес също бе близо до гол за ЦСКА, но параболичният му удар с глава след центриране от фаул премина на сантиметри покрай горния десен ъгъл.

Въпреки пропуските си, столичани бяха наказани в 30-ата минута. Ехидже Укаки бе изведен с дълго подаване по десния фланг и намери по земя Самуил Цонов, който с удар от движение откри резултата. До края на първата част тандемът Укаки - Цонов матира червената защита за втори път. Нигериецът центрира в наказателното поле, където 18-годишният нападател на домакините изпревари Давид Пастор и отново преодоля Лапоухов за 2:0.

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След почивката ЦСКА излезе коренно преобразен и наложи тотален натиск. В 51-вата минута Жан-Филип Гбамен нанесе мощен изстрел от 20 метра, топката се отклони в дясната греда и влетя в мрежата за 2:1. Само шест минути по-късно равенството бе възстановено. Завръщащият се след контузия Жоел Цварц получи подаване в наказателното поле, дриблира и с по-слабия си десен крак стреля прецизно по диагонала в долния десен ъгъл за 2:2. Червените продължиха да атакуват и бяха на крачка от трети гол, но Бари Котър пропусна от близка дистанция, а секунди по-късно Наумов изби силен удар с левия крак на нахлулия отляво Цварц.

Снимка: БТА

Въпреки надмощието на гостите, Ботев можеше да ги шокира чрез Маскоте, който изпревари централните бранители при остро ниско центриране отдясно, но не улучи вратата. В 72-рата минута Стефано Сенси центрира от корнер на първата греда, Питас засече с глава, но Наумов отново спаси. Натискът на ЦСКА все пак даде резултат в 80-ата минута, когато Диниш Алмейда се пребори за топката след центриране и я върна пред вратата, двама футболисти на домакините не се разбраха и Годой отбеляза отблизо за 2:3.

Радостта на червените обаче трая едва 60 секунди. Още в следващата атака Алберто Салидо направи отличен пробив и намери Мауро Родригес, който от 6-7 метра прати топката в мрежата и оформи крайното 3:3. До последния съдийски сигнал на Геро Писков нови попадения не паднаха и двата отбора поделиха точките след един от най-атрактивните сблъсъци от началото на сезона.

Така ЦСКА събра равен актив с Левски, но отново оглави подреждането в efbet Лига.

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