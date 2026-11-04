308 Снимка: БТА

ЦСКА отпътува за Атина, където утре от 22 часа ще се изправи срещу местния гранд Панатинайкос в мач от основната фаза на Лигата на конференциите.

Добрата новина за "червените" фенове, които се очаква да са около 2000 в Гърция е, че с отбора отпътува и нападателят Жоел Цварц.

Той пропусна последните мачове на отбора заради травма, но ще бъде готов както за битката в Атина, така и за Вечното дерби в неделя.

Междувременно "червените" също пуснаха билети за неделя като подобно на Левски съобщиха за преговори с полицията за допълнителни три блока за феновете, които обаче не са протекли успешно заради изискванията на СДВР.

На летището от "червения" лагер застана вратарят Димитър Евтимов, който заяви:

Спортът е повече от резултат Получавайте най-важното ДИРектно в пощата си.

"Със сигурност ни очаква доста труден мач. Знаете, че Панатинайкос е в много добра форма. Това е най-добрият отбор на Панатинайкос от последните 10 години. Имаме уважение към тях, но не отиваме да играем само в защита, а да се борим с тях и да вземем трите точки. Въпреки че нямаме победи, в последните два мача показахме много добро лице. Не сме се опитвали да играем защитно, атакувахме, имахме самочувствие и показахме, че заслужавахме повече точки. Може да съжаляваме, че не взехме трите точки срещу Нордселанд, но може и да сме благодарни, че все пак изравнихме. Това беше изключително силен домакин, направихме няколко грешки. Показахме, че сме отбор, с който хората трябва да се съобразяват. Трябва да получим уважение от Панатинайкос, защото сме отбор с класни футболисти. Мисля, че ще се получи добър мач. Има огромна разлика между нашето първенство и тяхното. Знаете, че са много по-напред. Статистиката между българските и гръцките отбори е негативна, но утре имаме шанс да обърнем това нещо. Взехме си уроците срещу ОФИ. Не бих казал, че сме подходили неуверено, но имаше леко подценяване. Това ще ни бъде като обица на ухото. Със сигурност мач срещу Левски винаги ще бъде в съзнанието ни, но на преден план е мачът срещу Панатинайкос. Мачът с Левски със сигурност ще дойде, но първо нека свършим работата утре"

Относно билетите за дерби от ЦСКА написаха:

Армейци, Емоцията от завръщането в нашия дом бе разтърсваща, но важните изпитания са пред нас. В неделя ни предстои мач за честта на ЦСКА - сигурни сме, че червената армия по трибуните отново ще даде енергия на нашите момчета по пътя към победата! Стартира продажбата на билети за дербито срещу Левски от 13-ия кръг на Първа професионална лига. Мачът е на 8 ноември (неделя) от 17:00 часа на Националния стадион "Васил Левски". ЦСКА е символичен гост в двубоя и "червените" фенове ще заемат места в сектори Г и В. От днес до деня на мача (8 ноември) включително пропуски ще се продават: Онлайн в мрежата на Eventim, както и в цялата им партньорска мрежа. В официалния фен магазин на ЦСКА на ст. "Българска армия" (работно време 10:00-19:00 ч.) В официалния фен магазин на ЦСКА на ул. Солунска 12 (работно време 10:00-19:00 ч.). Цените на билетите са както следва: Сектор В - 30 евро Сектор Г - 15 евро По изискване на полицията в продажба няма да бъдат пуснати блокове 25, 26, 27 в сектор Б, блокове 43, 44 и 45 в сектор Г, както и блокове 9, 10, 11 и 12 в сектор А на Националния стадион "Васил Левски". Деца до 7-годишна възраст включително могат да влязат безплатно на стадиона с пълнолетен придружител, а всички лица, които придружават деца до 14-годишна възраст, трябва да попълнят декларация. Купи билет: https://shorturl.at/nf49m Напред, червените!

Днес, повече от всякога, независимата журналистика има нужда от вас. В мисията си да предоставяме обективни, достоверни и навременни новини разчитаме на вашата подкрепа.



Ако вярвате в правото си на обективна информация, подкрепете ни.



Вашето дарение от всякакъв размер и по всяко време означава много за нас. Скъпи читатели, Днес, повече от всякога, независимата журналистика има нужда от вас.

В мисията си да предоставяме обективни, достоверни и навременни новини разчитаме на вашата подкрепа.



Ако вярвате в правото си на обективна информация, подкрепете ни.