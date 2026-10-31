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Големият ден за "червена" България настъпи и ЦСКА най-сетне се завръща в своя дом.

ЦСКА

Днес е голямото откриване на новия стадион "Българска армия", а това ще се случи с мач срещу Славия от 19:30 часа.

Дългото чакане за "червените" фенове приключи и те най-сетне ще стъпят в новия си и модерен дом, който отваря нова страница в историята на клуба.

Вълнението през цялата седмица е огромно, а часове преди откриването на стадиона от ЦСКА написаха:

У дома!

Армейци,

Днес нашите момчета отново ще стъпят на свещената трева на "Армията"!

Завръщаме се у дома, за да продължим легендата за великия червен отбор - още по-силни, по-уверени и винаги един до друг!

Невероятният ни стадион ни събира с една мисия - да защитаваме любимия клуб с цялото си сърце!

Армейци, днес е нашият празник - ЦСКА ИГРАЕ!

Добре дошли у дома!

 

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