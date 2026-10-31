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Големият ден за "червена" България настъпи и ЦСКА най-сетне се завръща в своя дом.
Днес е голямото откриване на новия стадион "Българска армия", а това ще се случи с мач срещу Славия от 19:30 часа.
Дългото чакане за "червените" фенове приключи и те най-сетне ще стъпят в новия си и модерен дом, който отваря нова страница в историята на клуба.
Вълнението през цялата седмица е огромно, а часове преди откриването на стадиона от ЦСКА написаха:
У дома!
Армейци,
Днес нашите момчета отново ще стъпят на свещената трева на "Армията"!
Завръщаме се у дома, за да продължим легендата за великия червен отбор - още по-силни, по-уверени и винаги един до друг!
Невероятният ни стадион ни събира с една мисия - да защитаваме любимия клуб с цялото си сърце!
Армейци, днес е нашият празник - ЦСКА ИГРАЕ!
Добре дошли у дома!
Спортът е повече от резултат
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Скъпи читатели,
Днес, повече от всякога, независимата журналистика има нужда от вас.
В мисията си да предоставяме обективни, достоверни и навременни новини разчитаме на вашата подкрепа.
Ако вярвате в правото си на обективна информация, подкрепете ни.
Днес, повече от всякога, независимата журналистика има нужда от вас. В мисията си да предоставяме обективни, достоверни и навременни новини разчитаме на вашата подкрепа.
Ако вярвате в правото си на обективна информация, подкрепете ни.
Вашето дарение от всякакъв размер и по всяко време означава много за нас.
Скъпи читатели,
Днес, повече от всякога, независимата журналистика има нужда от вас.
В мисията си да предоставяме обективни, достоверни и навременни новини разчитаме на вашата подкрепа.
Ако вярвате в правото си на обективна информация, подкрепете ни.