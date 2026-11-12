Спецът е категоричен, че няма шанс да поеме предсрочно клубен отбор

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Томас Тухел разкри, че в договора му с Англия няма клауза за предсрочно прекратяване, и изключи възможността да напусне, за да поеме голям клуб преди Евро 2028.

За разлика от Маурисио Почетино, който е на път да прекрати контракта си като национален селекционер на САЩ и да застане начело на Манчестър Юнайтед, Тухел няма планове за внезапно завръщане към клубния футбол.

Споразумението му е в сила до следващото Европейско първенство и не предвижда механизъм, чрез който "трите лъва" да бъдат принудени да го пуснат да си тръгне.

"Няма клауза за освобождаване, а и нямам намерение (да напускам преди Евро 2028)", заяви Тухел в отговор на въпрос относно ситуацията с Почетино. "Подписах договора. Искам да остана до Европейското първенство. Имаме недовършена работа."

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На въпрос дали съществува "нулев шанс" да напусне Англия заради голям клуб преди изтичането на контракта си, Тухел отговори: "Да, бих казал, че е така."

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Ако вярвате в правото си на обективна информация, подкрепете ни.