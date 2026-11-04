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ЦСКА се изправя утре срещу гръцкия гранд Панатинайкос в третия си двубой от Лига на конференциите, а сблъсъкът от 22 часа на Олимпийския стадион "Спирос Луис" в Атина се очертава като изключително труден за българския тим.

ЦСКА

А причините за това се крият най-вече във впечатляващият прогрес на домакините - не само спортен, но и организационен.

Ето какво очаква ЦСКА:

Спортна форма

Панатинайкос се намира в изключителна серия в Европа и в местния шампионат, като в момента "детелините" оглавяват временното класиране в Лигата на конференциите с пълен актив от 6 точки и най-добра голова разлика (+5) сред всички отбори. В предишния кръг те записаха разгромен успех над Кайрат Алмати. Тимът заема първото място в гръцката Суперлига с 24 точки. Само преди броени дни те загряха за мача с ЦСКА, печелейки престижното атинско дерби срещу АЕК с 2:0.

Гръцкият гранд е спечелил 14 от последните си 15 официални мача, като има общо 16 победи, 3 равенства и само 1 загуба (в голямото дерби срещу Олимпиакос) от началото на сезона. Головата им разлика е респектираща - 43:15.

Панатинайкос вече имаше досег с българския футбол по-рано през кампанията, след като в третия квалификационен кръг на турнира отстрани трудно другия столичен тим - ЦСКА 1948 (1:1 в Атина и 2:1 след продължения в София).

Снимка: Getty Images

Състав

В състава на Панатинайкос личат имената на редица футболисти с богата визитка на европейската сцена.

Отбраната се ръководи от опитния нидерландски бранител Стефан де Фрай (бивш играч на Интер) и италианския десен бек Давиде Калабрия (дългогодишен капитан на Милан), а на вратата е испанецът Иняки Пеня. В предни позиции отборът притежава огромна класа в лицето на бразилеца Тете (който се разписа след едва 35 секунди игра срещу АЕК), Сантино Андино, Леви Гарсия и нападателя Сирил Десерс. В халфовата линия мотор е замбиецът Кингс Кангва, който обаче получи червен картон в последното дерби в Гърция, но това няма да попречи на участието му в евротурнирите.

Общата пазарна стойност на футболистите на Панатинайкос възлиза на внушителните над 126 милиона евро. Това нарежда клуба сред най-скъпите и балансирани състави на Балканите.

Треньор

От лятото на 2026 г. Панатинайкос се води от младия и изключително тактически грамотен датски специалист Якоб Нееструп. Датчанинът изповядва модерен, високоинтензивен футбол с бърза транзиция и агресивна преса. Нееструп залага на гъвкаво 4-4-2 или 4-2-3-1, където крайните бранители имат ключова роля при изнасянето на топката, а крилата влизат навътре, за да освобождават пространства.

Снимка: Getty Images

Стадион

Само преди дни ЦСКА откри новия си стадион, а допреди това ситуацията в двата клуба бе изключително сходна. В момента Панатинайкос преминава през преходен период между три различни съоръжения - историческия си дом, настоящата олимпийска арена за мача с ЦСКА и супермодерния нов стадион, който се строи в момента.

Мачът този четвъртък ще се проведе на Олимпийския стадион в Атина, който е най-голямото спортно съоръжение в Атина. Капацитетът му е 70 000, като се очаква за двубоя с "армейците" всички билети да се разпродадат. Кръстен е на Спирос Луис - гръцкия носител на златния медал в маратона от първите съвременни олимпийски игри през 1896 г. Стадионът е открит през 1982 г., но беше напълно реконструиран за Олимпийските игри в Атина през 2004 г.

Очаква се през 2027-а гръцкият гранд да се премести на новия си супермодерен дом в индустриалния район Вотаникос в Атина. Стойността на съоръжението е около 157 милиона евро. Строителството се движи с бързи темпове, като наскоро бяха монтирани първите тестови седалки. Стадионът ще бъде чисто футболен (без писта) с капацитет от 40 000 седящи места. Визуалният дизайн е вдъхновен от архитектурата на португалския "Ещадио до Драгао" (дома на Порто).

Или ако можем да си позволим да обобщим - ЦСКА ще излезе на терена в Атина в ролята на аутсайдер срещу изключително сериозен съперник, като тимът на Гиздол ще има изключително сложна задача да вземе поне точка от намиращия се в изключителна форма Панатинайкос.

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