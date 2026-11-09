Google Добавете ни като предпочитан източник в Google

Голямата звезда на Барселона Ламин Ямал няма да се присъедини към националния отбор на Испания поради проблеми с коляното.

Атлетико опита, но не успя да спре каталунската машина в зрелищно дерби
Виж още Атлетико опита, но не успя да спре каталунската машина в зрелищно дерби

Според информация на COPE, крилото на каталунците е изпитвал дискомфорт в дясното коляно след вчерашния мач с Атлетико в Ла Лига (2:1).

След преглед е взето решение Ямал да остане в клуба, за да продължи възстановяването си.

Нападателят на Реал Сосиедад Микел Оярсабал не се е присъединил към националния отбор на Испания, тъй като продължава лечението си от грип.

Очаква се и двамата футболисти да пропуснат мача от Лигата на нациите срещу Чехия в четвъртък, но може да се присъединят към националния отбор на Испания през следващите дни, за да играят срещу Англия на 15 ноември.

Google Добавете ни като предпочитан източник в Google
ИЗБРАНО
Тръмп: Много сме близо до сделка, но картата на Украйна ще бъде малко по-различна Днес
Тръмп: Много сме близо до сделка, но картата на Украйна ще бъде малко по-различна
39056
Почина младият български актьор Борис Кашев Лайф
Почина младият български актьор Борис Кашев
11831
Пеканов: Съкращаваме 5000 щатни бройки, спираме индексацията на заплатите в МВР Бизнес
Пеканов: Съкращаваме 5000 щатни бройки, спираме индексацията на заплатите в МВР
36397
HUAWEI WATCH D3: Когато грижата за здравето срещне елегантния дизайн (ревю) IT
HUAWEI WATCH D3: Когато грижата за здравето срещне елегантния дизайн (ревю)
5979
Идеята за "Път към висшето общество" се родила в болница Impressio
Идеята за "Път към висшето общество" се родила в болница
3384
Това са най-евтините европейски ски курорти Trip
Това са най-евтините европейски ски курорти
956
Орзо "Ожени се за мен" - толкова вкусно, че ще поискате втора порция Вкусотии
Орзо "Ожени се за мен" - толкова вкусно, че ще поискате втора порция
695
Астролог посочи жените от зодиака, които обичат да живеят на чужда сметка Zodiac
Астролог посочи жените от зодиака, които обичат да живеят на чужда сметка
1391
Динамично време през седмицата, с температури до 25 градуса, след това рязко застудяване, дъжд и сняг Времето
Динамично време през седмицата, с температури до 25 градуса, след това рязко застудяване, дъжд и сня...
6085