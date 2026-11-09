Според информация на COPE, крилото на каталунците е изпитвал дискомфорт в дясното коляно след вчерашния мач с Атлетико в Ла Лига (2:1).
След преглед е взето решение Ямал да остане в клуба, за да продължи възстановяването си.
Нападателят на Реал Сосиедад Микел Оярсабал не се е присъединил към националния отбор на Испания, тъй като продължава лечението си от грип.
Спортът е повече от резултат
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Очаква се и двамата футболисти да пропуснат мача от Лигата на нациите срещу Чехия в четвъртък, но може да се присъединят към националния отбор на Испания през следващите дни, за да играят срещу Англия на 15 ноември.