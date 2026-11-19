Теодор Иванов със сигурност пропуска мачовете с "Ботев" и Трабзонспор

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ЦСКА получи неприятни новини, свързани с втория капитан на отбора Теодор Иванов.

Травмата на централния бранител се оказа по-сериозна от очакваното и той ще пропусне следващите два или три мача на отбора.

Иванов получи контузия по време на лагера на националния отбор и дори го напусна преждевременно, a травмата се е оказала по-сериозна от предварителните очаквания, пише "Тема Спорт".

Така Теодор Иванов със сигурност пропуска мачовете срещу Ботев (Пловдив) и Трабзонспор до края на месеца, а име вероятност той да бъде аут и от мача срещу Септември.

Ситуацията става още по-сложна за визитата в Пловдив в неделя вечер, защото Теодор Иванов е един от двамата играчи, които ЦСКА използваше за изпълнение на правилото на БФС за млад българин сред титулярите.

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Така по всичко изглежда, че титуляр на "Колежа" ще трябва да бъде Петко Панайотов, което със сигурност обърква плановете на Маркус Гиздол, който доста рядко разчиташе на младия халф.

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