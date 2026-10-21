Грузинецът със сигурност ще отсъства няколко месеца от терените

3536 Снимка: БТА

Грузинският нападател на Пари Сен Жермен Хвича Кварацхелия, който бе заменен след час игра при успеха срещу Барселона с 4:2 в Шампионската лига, е скъсал вътрешна кръстна връзка на дясното коляно, пише вестник "Екип".

В близките дни нападателят ще се подложи на операция и след нея ще стане ясно колко време ще отсъства от терените, но със сигурност ще бъде няколко месеца.

Кварацхелия получи травмата при сблъсък с Шави Еспарт от тима на Барселона и бе изнесен от терена, като не можеше да стъпва на десния си крак.

От ПСЖ дадоха новини и около състоянието на Усман Дембеле и Маркиньос, които също бяха заменени заради контузии по време на мача с каталунците.

Носителят на "Златната топка" има контузия на лявото бедро, а бразилският капитан на тима има травма на дясното бедро. Двамата ще се лекуват и няма да бъдат на разположение на треньора Луис Енрике "в следващите седмици", пише изданието.

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