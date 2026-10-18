Вратарят на Челси обяви, че ще отсъства няколко седмици

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Аржентинският национален вратар Емилиано Мартинес е претърпял операция след ужасяващия сблъсък, в който участва по време на мача между Евертън и Челси във Висшата лига.

"Сините" от Лондон спечелиха с 2:0 в Мърсисайд, но техният страж бе отнесен на носилка през второто полувреме след брутален сблъсък с Джаред Брайтуайт при едно статично положение.

Мартинес публикува своя снимка от болничното легло в Инстаграм и написа: "Благодаря за съобщенията, операцията мина добре. Най-важното е, че спечелихме с чиста мрежа. Ще се върна след няколко седмици."

Мениджърът на Челси Шаби Алонсо каза пред медиите, че Мартинес е бил в съзнание, когато е отведен от игрището.

Любопитно е, че в онзи момент много от феновете на стадиона освиркваха Мартинес, тъй като той е аржентински национал. През този сезон английските фенове редовно освиркват играчите на Албиселесте заради загубата на Англия на полуфиналите на Световното първенство.

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