"Сините" от Лондон спечелиха с 2:0 в Мърсисайд, но техният страж бе отнесен на носилка през второто полувреме след брутален сблъсък с Джаред Брайтуайт при едно статично положение.
Мартинес публикува своя снимка от болничното легло в Инстаграм и написа: "Благодаря за съобщенията, операцията мина добре. Най-важното е, че спечелихме с чиста мрежа. Ще се върна след няколко седмици."
Мениджърът на Челси Шаби Алонсо каза пред медиите, че Мартинес е бил в съзнание, когато е отведен от игрището.
Любопитно е, че в онзи момент много от феновете на стадиона освиркваха Мартинес, тъй като той е аржентински национал. През този сезон английските фенове редовно освиркват играчите на Албиселесте заради загубата на Англия на полуфиналите на Световното първенство.