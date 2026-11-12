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Европейската футболна централа УЕФА наказа Левски с глоба в размер на 44 000 евро и частично затваряне на стадиона (условно) за следващ домакински мач на тима заради инциденти по време на срещата от Лига Европа срещу Ягелония преди седмица.

"Левски"

"Сините" спечелиха мача с 1:0, а непосредствено преди началото на двубоя се стигна до спречкване на трибуните между двете публики между секторите "В" и "Г" на Националния стадион "Васил Левски.

20 000 евро е глобата за Левски заради безредици по трибуните и хвърляне на предмети и още 24 000 евро за блокиране на пътеходи на трибуните. Освен това европейската футболна централа постанови частично затваряне на стадиона (блокове 32 и 33) за следващия мач от турнирите на УЕФА, в който Левски е домакин. Изпълнението на частичното затваряне на стадиона се отлага за изпитателен срок от две (2) години.

Полският клуб е глобен с 20 000 евро поради безредици по трибуните и хвърляне на предмети. Освен това влиза в сила изпълнението на условното дисциплинарно наказание, наложено от Апелативния орган на УЕФА с решение от 30 юли 2025 г. във връзка с безредици по трибуните, хвърляне на предмети и нанасяне на щети – а именно: забрана за продажба на билети за привърженици на "Ягелония" (Бялисток) за следващия (1) мач от турнири на УЕФА, в който отборът гостува.

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