УЕФА осъди случилото се на "Велодром", започва разследване
Рутинна декларация при подобни проблеми от централата
Европейската футболна централа пусна официално съобщение по повод случилото се Марсилия и Батуми вчера.
"Левски"
И двата греда бяха белязани от грозни сцени по време на футболни мачове. В единият случай срещата Бешикташ - Апоел Беер Шева бе прекъсната за около 30 минути, докато тази между Олимпик Марсилия и Левски си протече по план.
На трубните обаче бе хаос. Обстоятелствата вече са добре известни на всички, а УЕФА излезе с обичайното си съобщение в подобни случаи.
Централата осъжда действията и обяви сформирането на екип, който ще разследва инцидентите и обстоятелствата около тях.
Едва след приключването на разследването ще се коментират евентуални наазания.
Ето и позициятта на УЕФА:
"Насилието, агресията, омразата и всякакви форми на провокативно, дискриминационно или екстремистко поведение нямат място във футбола.
Състезанията на УЕФА се основават на принципите на уважение, феърплей, почтеност и сигурност. Сцените, на които станахме свидетели на споменатите мачове, противоречат на тези основни ценности и на целта на УЕФА, заложена в нейния устав - футболни срещи да се провеждат в дух на мир, взаимно уважение и спортна честност.
За изясняване на обстоятелствата УЕФА вече назначи инспектори по етика и дисциплина. Тяхната задача е да проведат обстойно разследване на инцидентите, като разгледат всички налични доказателства и установят фактите според действащата нормативна база на централата.
Допълнителни подробности относно развитието по случаите ще бъдат предоставени на по-късен етап".