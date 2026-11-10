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С оглед задаващта се пауза за мачовете на националните отбори, УЕФА реши да припомни за клубните турнири под егидата си и по-конкретно Лигата на конференциите, където в същинската фаза играе ЦСКА.

ЦСКА

В трите мача на българите досега бившият национал на Италия има точно толкова на брой голови подавания - 3, като е №1 в целия турнир по този показател и единствен гирач с три асситенции след три изиграни кръга.

"Никой няма повече асистенции в Лигата на конференциите досега този сезон от Стефано Сенси", написаха в официалния профил на турнира.

След Сенси се нареждат десетима играчи, които имат по два голови паса - Албиан Айети и Даниел Дос Сантос (Лугано), Оскар Глох (Аякс), Карлос Мора и Александру Чикалдау (Университатя Крайова), Лука Юричич (Борац Баня Лука), Ибрахим Осман (Брайтън), Мохамед Салах (Трабзонспор), Андрюс Тете (Панатинайкос) и Дауда Вайдман (Твенте).

Следващата европейска среща на ЦСКА е на 26 ноември, когато на новия стадион "Българска армия" ще пристигне Трабзонспор, воден от египетската си звезда Мо Салах.

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