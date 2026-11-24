УЕФА прати на "Велодром" черногорец, дал две дузпи и червен картон срещу Лудогорец в един мач
Той е свирил и на националния ни отбор
Опитният черногорец Никола Дабанович ще свири двубоя между Олимпик Марсилия и Левски от основната фаза на Лига Европа.
"Левски"
Родният шампион гостува на "Велодром" в четвъртък от 19:45 часа наше време, а черногорецът Дабанович има солиден опит са мачове на подобно ниво.
От няколко сезона той е неизменна част от европейските клубни турнир, като до момента той е свирил 65 мача на евротурнирите, 37 от които в основната фаза.
Дабанович е свирил само един мач с българско участие в европейските турнири, а той е доста любопитен.
Става въпрос за визитата на Лудогорец на Рома в групите на Лига Европа през 2022-а, когато разградчани повеждат на "Олимпико", но след почивката инкасират три попадения и падат с 1:3.
Онзи мач се запомни с това, че обратът на Рома дойде с два гола от дузпа в 56-ата и 65-ата минута, а в края на мача Никола Дабанович дори остави родния тим с човек по-малко заради червен картон на Оливие Вердон.
Тогава разградчани имаха сериозни претенции към действията на черногорец, които очевидно УЕФА не сметна за основателни, защото кариерата му в международен план продължава да се развива възходящо.
Освен това Никола Дабанович е свирил един мач на родния национален тим, като това е загубата с 1:3 от Швейцария през 2021-а на "Васил Левски".