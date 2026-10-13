Жоао Гонсалвеш има два наряда в евротурнирите този сезон

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34-годишният португалец Жоао Гонсалвеш получи наряд за предстоящия мач между ЦСКА и Монако в Лигата на конференциите, който е от 19:45 часа в четвъртък вечерта на национлания стадион "Васил Левски".

Очаквано цялата бригада е съставена от португалци - Педро Рибейро и Тиаго Коща ще бъдат на тъчовете, четвърти съдия е Жозе Беса, а оговорник за ВАР е Андре Нарцизо, докато негов асистент е Елдер Малейро.

Литовецът Гедминас Мажейка е съдийски наблюдател, а Йон Поалелунги от Молдова е делегат на УЕФА.

Гонсалвеш свири в португалския елит от 2021-а насам, а три години по-късно става и международен съдия, но няма кой знае колко опит в европейските клубни турнири.

Този сезон е бил старши съдия на Линкълн Ред Импс - Интер Ескалдес в квалификациите на Шампионска лига, както и на Дери Сити - Риека в Лигата на конференциите. За тези две срещи е вдигнал 7 жълти картона и е дал 1 дузпа. В португалското първенство е свирил четири мача с общо 16 жълти картона и 2 дузпи.

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Междувременно ЦСКА съобщи, че вече са продадени над 15 000 билета за предстоящия европейски дуел в четвъртък.

"Вече над 15 000 "армейци" си осигуриха места на трибуните за големия мач срещу френския гранд Монако! Червената армия е в ход, а интересът към първия ни сблъсък от основната фаза на UEFA Conference League нараства с всяка изминала минута. ЦСКА е създаден за велики европейски вечери! Завръщаме се на голямата сцена, за да пишем история. С мощната подкрепа на нашата вярна публика и непобедимата "червена стена", момчетата са готови да дадат всичко от себе си на терена. Нека отново покажем на Европа какво означава армейски дух! Изпълнете трибуните до краен предел, и нека създадем атмосфера, която съперникът никога няма да забрави! Големият сблъсък ще се играе този четвъртък, 15 октомври, от 19:45 часа на Националния стадион "Васил Левски".Билетите се изчерпват бързо! Призоваваме ви да не чакате последния момент", написаха "армейците"

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