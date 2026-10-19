УЕФА с ултиматум към Инфантино, има 2 седмици да покаже важни документи
Европейската централа има множество въпроси към шефа на ФИФА
УЕФА даде срок от две седмици на ФИФА и Джани Инфантино, като за това време от световната футболна централа трябва да покажат множество важни документи, свързани с ръководенето ѝ, както и с взимането на решения по високите етажаи. От европейската асоциация очакват това да се случи най-късно до 2 ноември.
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Изпълнителният секретар на УЕФА Теодор Теодоридис се подписа под позиция, свързана със заседанието на Изпълкома на ФИФА, провело се миналата седмица и заявява, че "множество фундаментални въпроси са останали не са били разискани".
"Други пък останаха без отговор и поисканата информация и документация не бе предоставена", пише във въпросното писмо.
В което присъстват... цели осем страници със запитвания, които започват от неосъществената идея на Инфантино да продава дялове от правата на организираните от ФИФА турнири, преминават през противоречивата награда за мир, която бе връчена на Доналд Тръмп и стигат до друга наболяла тема - отмяната на червения картон на Фоларин Балогун от САЩ по време на Мондиал 2026.
"На тези въпроси трябва да бъде отговорено сега. Не на следващото заседание на изпълнителния комитет на ФИФА. А бъдещите реформи не могат да заменят или отменят проверката на вече взетите решения и търсенето на отговорност за тях", гласи още позицията на УЕФА.
Макар да е поставен краен срок, от европейската централа не посочват какво биха направили, ако той не бъде спазен.
Деби Хюит, която е президент на футболната асоциация на Англия и представлява Европа в Изпълкома на ФИФА, заяви следното - "Ако той (б.р. - Инфантино) не отговори на тези въпроси, значи не е годен да бъде президент на ФИФА".
Президентските избори на световната футболна асоциация предстоят през март догодина.