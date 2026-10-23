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УЕФА ще изпрати свой представител на новия стадион на ЦСКА за мача със Славия, който ще открие съоръжението.
Европейската централа ще провери дали всичко отговаря на техните изисквания, за да може "Българска армия" да има лиценз за евротурнирите, съобщава "24 часа".
Ако от УЕФА решат, че всичко е наред, ЦСКА ще приеме Трабзонспор на новия стадион в Лигата на конференциите на 26 ноември.
Мачът между ЦСКА и Славия трябваше да се играе в петък, 30 ноември, но заради огромния интерес около откриването на "Армията" е преместен в събота от 19:30 часа.
Стадионът ще е пълен и феновете вече готвят хореография за първия си мач на "Българска армия" от 10 декември 2023 година.
Спортът е повече от резултат
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В мисията си да предоставяме обективни, достоверни и навременни новини разчитаме на вашата подкрепа.
Ако вярвате в правото си на обективна информация, подкрепете ни.
Днес, повече от всякога, независимата журналистика има нужда от вас. В мисията си да предоставяме обективни, достоверни и навременни новини разчитаме на вашата подкрепа.
Ако вярвате в правото си на обективна информация, подкрепете ни.
Вашето дарение от всякакъв размер и по всяко време означава много за нас.
Скъпи читатели,
Днес, повече от всякога, независимата журналистика има нужда от вас.
В мисията си да предоставяме обективни, достоверни и навременни новини разчитаме на вашата подкрепа.
Ако вярвате в правото си на обективна информация, подкрепете ни.