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УЕФА ще изпрати свой представител на новия стадион на ЦСКА за мача със Славия, който ще открие съоръжението.

ЦСКА

Европейската централа ще провери дали всичко отговаря на техните изисквания, за да може "Българска армия" да има лиценз за евротурнирите, съобщава "24 часа".

Ако от УЕФА решат, че всичко е наред, ЦСКА ще приеме Трабзонспор на новия стадион в Лигата на конференциите на 26 ноември.

Мачът между ЦСКА и Славия трябваше да се играе в петък, 30 ноември, но заради огромния интерес около откриването на "Армията" е преместен в събота от 19:30 часа.

Стадионът ще е пълен и феновете вече готвят хореография за първия си мач на "Българска армия" от 10 декември 2023 година.

 

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