4780 Снимка: Levski.bg

УЕФА започва дисциплинарна процедура след безредиците по трибуните на "Велодром" по време на двубоя между Олимпик Марсилия и Левски от Лига Европа. Европейската футболна централа ще разгледа инцидентите, при които се стигна до сериозни сблъсъци между привърженици на двата отбора, а разследването може да доведе до санкции за френския клуб, съобщава БНР.

В случая ще бъде обърнато внимание не само на поведението на феновете, но и на организацията и мерките за сигурност на стадиона. Според дисциплинарния правилник на УЕФА домакинът носи отговорност за реда и безопасността в и около съоръжението преди, по време и след срещата. специално внимание ще бъде отделено на мерките за сигурност на домакините от Марсилия, които са задължени да гарантират безопасността на стадиона и около него.

Съгласно правилника на централата подобни инциденти могат да бъдат разглеждани като нарушения на член 16, който урежда реда и сигурността по време на мачовете. Сред възможните наказания са финансови глоби, частично или пълно затваряне на стадиона, забрана за продажба на билети на привържениците за гостувания, както и провеждане на срещи без публика. При особено тежки случаи правилникът предвижда дори отнемане на точки или условно изключване от турнирите на УЕФА.

От Левски вече изразиха недоволство от организацията на гостуването, като изпълнителният директор Даниел Боримиров разкри, че клубът е поискал мачът да бъде прекратен още на почивката заради случващото се по трибуните. Българският клуб твърди, че предварително е предупредил УЕФА за потенциалните рискове около двубоя.

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