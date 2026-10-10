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Само преди няколко месеца дните на Джани Инфантино начело на ФИФА изглеждаха преброени, а мнозинството футболни федерации по света открито се бяха обявили против ръководството на световната централа.

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Футболът се тресеше, медии и феновете говореха за "футболна война", но с наближаването на изборите за нов президент на ФИФА започва да изглежда все по-вероятно, че Джани Инфантино всъщност няма да има реален опонент за поста.

Конгресът на ФИФА ще се проведе на 18 март в мароканската столица Рабат, а срокът за подаване на президентски кандидатури е до 18 ноември. Малко повече от месец до крайния срок, а изгледите Инфантино да се яви без конкуренция изглеждат все по-реалистични.

Най-големият противник на Инфантино е УЕФА. Европейската конфедерация без съмнение е най-мощната и влиятелна, а по този казус футболните нации от Стария континент постигнаха обединение около позицията си, че искат промяна във ФИФА и тя е свързана със свалянето от власт на Джани Инфантино.

Към момента обаче УЕФА не разполага с фигурата, която да се изправи с Инфантино, а поредният удар по каузата на опозиционерите в световния футбол долетя от Северна Америка.

Дълго време се смяташе, че човекът, който ще се изправи в битка срещу Инфантино е канадският бизнесмен Виктор Монталиани - човек, който от 10 години управлява КОНКАКАФ, вицепрезидент е на ФИФА и доскоро се смяташе за една от най-силните фигури в обкръжението на Джани Инфантино.

Всеобщото мнение е, че Монталиани притежава всички качества да е новият силен човек във ФИФА. Все пак е човек с ключова роля във висшето управление на футбола от много години и човек, който бе в отлични отношения с повечето конфедерации и се радваше на тяхната подкрепа.

Големият удар по каузата за сваляне на Инфантино дойде от последното признание на Монталиани преди ден, а именно, че в неговите планове е кандидатирането за нов мандат начело на КОНКАКАФ.

Той е споделил пред колегите си от управата на северноамериканската конфедерация, че възнамерява да се посвети именно на футбола на континента и няма да се впусне в битка за ФИФА, както се твърдеше.

И така днес водещите световни медии питат: Ще има ли изобщо опонент за Инфантино?

Грубите сметки показват, че Инфантино има подкрепата на малко под половината от 211-те членки на ФИФА. Тя идва предимно от по-бедните и малки футболни нации, а това не е никак изненадващо предвид огромните проекти и инвестиции, които ФИФА прави в тези страни.

Африка, Океания и половин Азия категорично са зад Инфантино и това не подлежи на коментар. Настоящият президент също Южна Америка, както и на Мексико и няколко карибски нации.

Всичко това, придружено от факта, че на този етап не виждаме реален конкурент за поста може и да означава пореден мандат на така мразеният от всички Инфантино, който в продължение на няколко седмици бе обществен враг №1 във футбола.

УЕФА търси перфектния кандидат за тази битка. Уважаван, с достатъчно опит и безспорно име по високите етажи на футбола. В тази графа бяха Александър Чеферин и Виктор Монталиани, но и двамата за концентрирани върху преизбирането си в УЕФА и КОНКАКАФ.

Така до крайните срокове има малко над месец, в които противниците на Инфантино или ще трябва да намерят своя кандидат, или да се примирят, че въпреки критиките и призивите за бунт, всъщност Инфантино може да спечели новия си мандат абсолютно безпроблемно.

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