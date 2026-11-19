Според Мудрик Украйна е единственото място, където допингът е могъл да попадне в организма му

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Украинският национал Михайло Мудрик директно обвини родината си за положителната си допинг проба.

Мудрик, който се превърна в един от най-противоречивите трансфери, когато през 2023-а Роман Абрамович плати на Шахтьор (Донецк) наглед нелогичните 70 милиона евро за играча, бе уличен в употреба на допинг през декември 2024-а.

Година и половина по-късно той бе наказан със спиране на правата за четири години, но след обжалване правата му бяха възстановени през юли тази година, като общото му отсъствие от терените бе 20 месеца.

Още в разгара на скандала от Челси бяха категорични, че става въпрос или за гаф на украинския национален тим, или за действия на Мудрик, при които той е приемал медикаменти без знанието на клуба.

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Самият играч за първи път открито проговори за скандал и изсипа цялата вина върху националния си тим.

По думите му откритото в тялото му забранено вещество мелдоний е архаичен допинг, който може да бъде открит само и единствено в Източна Европа, което го навежда на мисълта, че замърсяването на организма му се е случило именно по време на лагер с националния тим.

Освен това Михайло Мудрик обвини федерацията на родината си, че почти не му е оказала подкрепа в месеци извън терените.

"До момента не бях говорил публично по този проблем, но преди пробата никога в живота си не бях чувал за веществото мелдоний. След това разбрах, че става въпрос за лекарство, което можеш да намериш само и единствено в Източна Европа. Именно заради това съм убеден, че Украйна е единственото място, където съм имал контакт с него. В Англия няма подобно лекарство и няма как вината да е в Челси. Това лекарство помага на сърдечната ти дейност и понасянето на натоварванията. Освен това федерацията имитираше помощ, но всъщност получих минимална помощ и подкрепа. Те просто ми създаваха повече проблеми. Останах с усещане, че ми обръщат гръб", сподели Мудрик.

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Ако вярвате в правото си на обективна информация, подкрепете ни.