Очертава се жребий, при който шансовете ни за нещо ще са нищожни

4183 Снимка: БТА

С изиграването на всички мачове от турнира Лига на нациите станаха ясни и всички урни за предстоящия жребий за Евро 2028.

Жребият ще се тегли на 6 декември в Белфаст, а самите квалификации ще се изиграят през 2027 и ще определят 20 от участниците на шампионата. Останалите четири отбора ще бъдат определени чрез плейофи в началото на 2028-а.

Още отпреди месец България е наясно със съдбата си в тези урни. Позорното ни участие в турнира Лига на нациите заслужено ни отрежда място в четвърта от общо петте урни.

От 54-те отбора, които влизат в жребия, зад България са шестте тима от последната пета урна, както и четири отбора от нашата урна.

Показателно е, че в цяла Европа само десет отбора са били по-слаби от България през футболната есен.

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Форматът на квалификациите предвижда 12 групи, като 8 от тях ще бъдат съставени от по четири отбора, а останалите четири групи ще бъдат с по пет тима.

Директно на Евро 2028 ще отидат победителите от всичките 12 групи, както и осемте най-добри втори отбора. Така ще се попълнят 20 от 24-те квоти за първенството.

Тъй като Евро 2028 има четири домакина - Англия, Уелс, Шотландия и Ирландия, два от тях ще имат виза за първенството, ако не успеят да си набавят такава чрез квалификациите.

Тоест от представянето на четирите домакина ще зависи дали квотите, разпределени чрез плейофи в началото на 2028-а ще са две, три или четири.

Да се върнем на България. Тъй като родният тим няма да е ангажиран с плейофни мачове в турнира на Лигата на нациите, то има 75% шанс да бъдем в група с 5 отбора и 25% шанс групата ни да е от четири тима, където на теория, а вероятни и на практика ще сме най-слабите.

Логично отборите от четвърта урна са единствените, срещу които България няма как да се падне, а ето и как са разпределени четирите урни:

Урна 1: Англия, Португалия, Франция, Германия, Испания, Белгия, Нидерландия, Дания, Гърция, Италия, Норвегия и Хърватия

Урна 2: Уелс, Сърбия, Турция, Чехия, Швейцария, Швеция, Австрия, Северна Ирландия, Словения, Босна и Херцеговина, Унгария и Република Ирландия

Урна 3: Украйна, Шотландия, Косово, Полша, Израел, Румъния, Грузия, Северна Македония, Черна гора, Албания, Исландия и Словакия

Урна 4: Естония, Беларус, Фарьорски острови, Кипър, Финландия, Молдова, Армения, БЪЛГАРИЯ, Казахстан, Люксембург, Латвия и Сан Марино

Урна 5: Малта, Азербайджан, Литва, Андора, Гибралтар, Лихтенщайн

Ясно е, че в каквато и група да попадне родният национален тим, то той ще бъде с абсолютно минимални шансове за класиране и вероятно аутсайдер в групата си. Особено, ако групата е с четири тима.

Жребият може да е брутален с родния тим и да ни прати в група с такава конфигурация, където и спечелването на точки ще изглежда непосилна задача, най-вече при показване на играта от последните два месеца.

Разбира се, има и далеч по-благосклонни варианти, но при нито един от тях България няма да е сред отборите с шансове за класиране на Евро 2028.

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Ако вярвате в правото си на обективна информация, подкрепете ни.