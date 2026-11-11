3410 Снимка: БТА

Телевизионният гигант beIN SPORTS поднесе официално извинение, след като журналист беше заснет да прави неподходящи коментари за тенис звездата Арина Сабаленка. Каналът е отразявал финалите на WTA за зрителите във Франция, когато фенове забелязват коментар в ефир, който очевидно не е бил предназначен за излъчване.

По време на промоционално видео камерата се фокусира върху световната номер 2 в женския тенис, 28-годишната Сабаленка, която изпраща въздушна целувка към обектива.

В този момент обаче на заден план се чува журналистът Матийо Солие, който, без да осъзнава, че микрофонът му е включен, прави неуместна забележка по адрес на беларуската тенисистка. Думите на Солие по време на кадъра със Сабаленка са: "Виж, виж, виж, ужасна е".

Възмутен зрител бързо споделя клипа в социалните мрежи, определяйки коментара като "срамен" и тагвайки френския медиен регулатор Arcom. Потребителят отбелязва и директора на излъчванията, програмирането и редакционното съдържание на beIN SPORTS France - Флоран Узо.

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Реакцията от страна на ръководството на телевизията не закъснява. Директорът Флоран Узо бързо отговаря с извинение от името на медията. В изявлението си той пише: "Съжалявам и остро осъждам забележките, направени на живо в ефир тази вечер по време на излъчването на финалите на WTA. Тези коментари не отразяват ценностите на beIN SPORTS. Потвърждавам нашия ангажимент да се отнасяме с уважение към всички спортисти и участници в нашите предавания".

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Ако вярвате в правото си на обективна информация, подкрепете ни.