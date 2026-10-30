Купата на Африка се завръща към оригиналния си формат

608 Снимка: AP/БТА

Купата на африканците нации ще се завърне към оригиналния си формат и ще се провежда на всеки две години.

Това реши КАФ единодушно по време на вчерашното си събрание на Изпълнителния комитет, отхвърляйки претенциите на водещите европейски първенства.

Миналия декември африканската конфедерация реши да промени календара си и да провежда континенталната надпревара на всеки четири години.

Основният натиск идваше от европейските лиги, защото обичайно Купата на Африка се провежда през януари и редица клубове остават без африканските си футболисти в разгара на сезона.

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Цикълът обаче ще продължи да е на две години, каквато е традицията още от въвеждането на турнира през 1957-а.

Президентът на КАФ коментира решението и заяви, че то е взето изцяло в интерес на африканските футболисти и африканските нации, без да се вземат предвид препоръките на ФИФА и УЕФА.

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