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Купата на африканците нации ще се завърне към оригиналния си формат и ще се провежда на всеки две години.

Това реши КАФ единодушно по време на вчерашното си събрание на Изпълнителния комитет, отхвърляйки претенциите на водещите европейски първенства.

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Миналия декември африканската конфедерация реши да промени календара си и да провежда континенталната надпревара на всеки четири години.

Основният натиск идваше от европейските лиги, защото обичайно Купата на Африка се провежда през януари и редица клубове остават без африканските си футболисти в разгара на сезона.

Цикълът обаче ще продължи да е на две години, каквато е традицията още от въвеждането на турнира през 1957-а.

Президентът на КАФ коментира решението и заяви, че то е взето изцяло в интерес на африканските футболисти и африканските нации, без да се вземат предвид препоръките на ФИФА и УЕФА.

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