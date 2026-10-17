Ню Йорк и Мелбърн са грандовете за страните си, а всъщност - част от сателитна система

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В Австралия и САЩ събират документи за старт на разследване срещу отборите, които са част от "футболното семейство" на Манчестър Сити. Новината идва, след като клубът-майка от Англия е уличен и признат за виновен в 114 нарушения на финансовите правила, за което го чака огромно наказание.

Сити стана собственост на шейховете от Абу Даби през 2008 г., а от 2013-а бе създаден "Сити Футбол Груп" - сателитна система от клубове из целия свят, в която се обиграват футболисти и се обучават треньори, като някои от тези отбори са водещи в първенствата си и промениха силуета на футбола в държавите, в които се състезават. Разбира се, с огромна инвестиция в тях.

Именно това предизвиква властите в Щатите и Австралия да погледнат към Ню Йорк Сити и Мелбърн Сити, за да разберат как е ставало финансирането на тези два отбора. В Австралия вече се пише за астрономическа разлика в разходите на Сити спрямо тези на останалите клубове. А "Хералд Сън" от град Мелбърн в последните дни разкри, че най-вероятно са намирани начини за заобикаляне на тавана на заплатите в лигата.

В Щатите разследването е по-скоро заради опасения от връзката на отбора от Ню Йорк с този от Великобритания. Няма сигнали засега за нередовни плащания или договори със съмнителни цифри в тях при американския дъщерен клуб, въпреки че спонсорите на 13-те члена от системата на "Сити Футбол Груп" са почти изцяло едни и същи.

Сити има клубове в Южна Америка (Бразилия, Уругвай и Боливия), Китай, Франция, Белгия, Испания, Италия...

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