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От години програмата на родния футболен шампионат търпи редица промени щом се добре до избори, независимо дали са парламентарни, президентски, местни, или такива за евродепутати.

В нашия футбол съществува разбирането, че щом има избори, то мачове няма как да се провеждат, а често мотивът е ангажираността на полицията с процесите в изборния ден.

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Това води до неудобство за отбори и фенове, защото например сега виждаме, че дерби като ЦСКА - Лудогорец трябва да се играе в понеделник вечер, а пък Левски ще гостува на Арда в Кърджали в тотално нетипичен ден като вторник.

Особено комична е ситуацията с мача на Левски в Кърджали, защото избирателната активност в областта е рекордно ниска със само около 7% от населението, което е отишло до урните.

И тук говорим за 7% от цялата област, не само в град Кърджали, но това се оказа пречка за провеждане на футболен двубой. При това мач, който не е от високорисковите в родния футбол и не налага ангажирането на огромна бройка органи на реда.

Паралел може да направим със съседна Сърбия, където се проведоха най-масовите избори в историята на страната, но въпреки това грандът Цървена Звезда игра мач в първенството и то в Белград.

С над 60% активност, огромни опашки и напрежение предвид съдбоносното значение на изборите, в Сърбия не разместиха футболния си шампионат, а той си продължи според програмата.

Докато цяла Европа следеше какво се случва в Белград, недалеч от идеалния център на града, на стадион "Омладински", ОФК Белград посрещна Цървена Звезда.

Нито изборите повлияха на провеждането на мача, нито той по някакъв начин се отрази на изборния процес.

Звезда очаквано спечели срещата с 1:0 и продължи похода си към поредна титла, след като отборът има 12 победи и едно равенство след 13 кръга.

Още в края на октомври авансът на Звезда в пред втория Войводина е 8 точки, докато големият враг Партизан е на 10-ото място, въвлечен в битката за оцеляване.

За съжаление вчера българският национал Кристиян Балов така и не се появи в игра за Цървена Звезда.

 

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