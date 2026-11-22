Джамал Мусиала може да напусне Байерн Мюнхен през следващата година, загатна членът на Надзорния съвет Карл-Хайнц Румениге. Причината е в заболяването на плеймейкъра, който според бившия национал не може да изпълнява условията по настоящия си договор.
Мусиала се намира в най-тежкия период в кариерата си. Той пропусна половината от миналия сезон заради тежка травма, а след като се завърна, се контузи отново. Последва и по-лошото - двата припадъка по време на предсезонната подготовка и откриването на неврологично заболяване.
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"Той има проблеми, свързани със здравето. Всички знаят, че има и договор за много пари. Като клуб ние сме длъжни да мислим върху тази ситуация. По мое мнение това е наша отговорност и го намирам за съвсем нормално", каза Румениге, цитиран от ДПА.
"Изходящ трансфер не е немислим. Имаме съмнения дали можем да го върнем на предишното му ниво. Не мога да си представя обаче друг клуб да иска такъв трансфер в сегашната ситуация. Ние трябва да мислим върху финансовите последици от всичко това", добави той.