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Прокуратурата в Брюксел е поискала две години затвор за бившия белгийски футболен национал Раджа Наинголан заради афера с трафик на кокаин, пише вестник "Екип".

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Нинджата, който в най-силние си години игра за италианските Рома и Интер, е обвинен в пране на пари.

Наинголан бе арестуван в края на месец януари в рамките на разследване и е обвинен в прането на 105 500 евро в полза на криминална организация.

38-годишният белгиец е получил за няколко месеца повече от 100 хиляди евро от брата на местен престъпник.

Наинголан има 30 мача и 6 гола за Белгия и продължава да играе за втородивизионния Патро Айсден в родината си.

Той първо е заявил, че е получил въпросната сума от приятел, а след това е променил показанията си и е твърдял, че е получил парите, защото сметките на приятеля му са били блокирани след развода му.

В кариерата си Наинголан е играл още за Пиаченца, Каляри и СПАЛ в Италия, за Антверп и Локерен в елита на родината си, както и за индонезийския Бхаянгкара.

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