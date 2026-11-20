Интересът към Сержиньо идва от грандовете Андерлехт и Клуб Брюж, като двата тима следят изкъсо извите на португалеца.
Дербито срещу ЦСКА бе първият мач, който Сержиньо пропусн от идването си в Левски, като атакуващият халд се превърна в основен мотор на "синьото" нападение.
Той е лидер по асистенции в тима и общо взето всяка интересна възможност идва след негов пас, а това със сигурност не остава незабелязано.
Според последните информации, Андерлехт и Брюж дори ще изпратят свои съгледвачи на "Велодром", където Левски гостува на Олимпик Марсилия следващата седмица.
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При всички положения Левски ще иска солидна сума за евентуална раздяла със своя плеймейкър. Не само заради ключовата роля на Сержиньо в състава, но и вече клубът е доста по-стабилен финансово и не е принуден да продава на всяка цена.
Именно заради това би било изключително изненадващо, ако видим изходящ трансфер на водещ играч преди края на сезона.