Има и финансова санкция за него

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Етичната комисия на Чешката футболна федерация дисквалифицира бившия съдия от висшата дивизия Симон Вейтаса за 15 години и го глоби със 150 000 (6165 евро) чешки крони, съобщиха от федерацията.

33-годишният съдия е признат за виновен в корупция, свързана с три м

ача, изиграни от дублиращия отбор на Баник Острава. Вейтаса отрича обвиненията и възнамерява да обжалва решението.

Разследването се отнася до мачове в третата дивизия, които са се провели между 2021 и 2023 г. Комисията е заключила, че в два случая Вейтаса е приемал подкупи, за да повлияе на мачовете.

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Първият инцидент се отнася до мача между Баник Б и Зноймо, който се проведе на 17 октомври 2021 г. и завърши с победа с 4:2 за гостите. Вторият е свързан с мача на резервния отбор на Баник срещу Фридек-Мистек на 2 октомври 2022 г. (3:1). Третият инцидент се отнася до мач срещу Старт Бърно през септември 2023 г. (2:1).

Този случай е част от мащабно разследване за корупция, което започна в чешкия футбол през март 2026 г. То включва десетки мачове в различни дивизии, включително младежки турнири. В допълнение към дисциплинарните органи на федерацията, полицията разследва обстоятелствата около предполагаемото уреждане на мачове.

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Ако вярвате в правото си на обективна информация, подкрепете ни.