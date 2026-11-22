Решението за санкцията е взето преди повече от месец, но чак сега се разшумя по темата

660 Снимка: АР/БТА

Различни организации за защита на човешките права призовават ФИФА да вземе отношение по казус, свързан с женския футбол на територията на Иран. След като преди месец официално е било забранено на мъже да присъстват на мачове, в които играят жени.

Става дума за писмо, разпространено до участващитe в местния шампионат клубове, в което те са уведомени, че "присъствието на мъже на стадиони, на които се играе женски футбол, е забранено". И в допълнение се съобщава, че "клубовете-домакини ще бъдат държани отговорни за всички последствия" - в случай, че правилото бъде нарушено.

В последните години (или по-конкретно от 2023-а насам) жените в ислямската република получаваха ограничен достъп до конкретни квалификационни мачове на националния отбор и определени двубои от местното първенство, като до този развой се стигна след международен натиск както от хуманитарни организации, така и от страна на ФИФА.

Изключения се правят единствено за треньори, официални лица, членове на семействата на състезателките, журналисти и други хора от мъжки пол, свързани с организацията на мачовете.

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Но забраната директно нарушава правилата на ФИФА, които гласят, че дискриминация на база пол, включително спиране на достъп до стадионите, е нещо неприемливо и може да доведе до санкции за организации, които го налагат.

Human Rights Watch, Amnesty International и The Sports & Rights Alliance апелират световната федерация да вземе отношение по проблема, след като тези три хуманитарни организации се бориха за допускането на жени по стадионите в Иран и сега излязоха с позиция, в която се обединяват около тезата, че "борбата не е приключила".

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Ако вярвате в правото си на обективна информация, подкрепете ни.