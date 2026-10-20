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Реал Мадрид е определил Дидие Дешан като потенциален наследник на Жозе Моуриньо. Това съобщи журналистът Серхио Валентин от Радио Marca в социалните мрежи.

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Ръководството на "белия балет" е обмисля такъв вариант заради недоволството от представянето на отбора под ръководството на Моуриньо, на когото е дадена пълна свобода да формира състава си това лято. Играчите подкрепят треньора, но шефовете се съмняват, че той има ясна самоличност. Все още не са предприети конкретни стъпки за уволнение на Моуриньо или за преговори с Дешан.

Реал Мадрид е трети в Ла Лига с 21 точки след девет мача. Мадридският клуб ще приеме РБ Лайпциг в третия кръг на Шампионската лига на 21 октомври.

58-годишният Дешан е безработен от лятото на 2026 г., след като се оттегли от френския национален отбор. С "петлите" треньорът спечели Световното първенство през 2018 г. и Лигата на нациите през 2021 г., а също така достигна до финалите на Световното първенство през 2022 г. и Евро 2016.

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