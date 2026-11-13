Треньорът загуби живота си в катастрофа преди три години

577 Снимка: БТА

Паметен барелеф на бившия футболист и треньор Ферарио Спасов-Феро беше открит днес в Ловеч. На 11 ноември се навършиха три години от смъртта на Спасов, който загуби живота си в катастрофа. Бе планирано церемонията да се проведе на тази дата, но тя беше изместена с два дни заради обявения в сряда ден на национален траур в памет на жертвите на верижните катастрофи на автомагистрала "Тракия" от началото на седмицата.

Паметният барелеф е поставен по предложение на фондация "Футболни ветерани Ловеч". Финансирането е с дарения на ловчалии по време на благотворителен "звезден" мач през септември. Изработката е дело на скулптора Спас Дочев.

Барелефът бе официално открит от кмета на Община Ловеч Страцимир Петков и почетния президент на фондация "Футболни ветерани" Петър Хубчев, който е и почетен гражданин на Ловеч. Сред официалните гости бяха още заместник областният управител на Ловеч инж. Диляна Пиронкова, заместник-кметът на Ловеч д-р Алдин Начков, близки и роднини на Ферарио Спасов.

Сред присъстващите бяха представители на всички клубове, свързани с професионалната кариера на Феро, както от елита, така и аматьорски отбори.

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Хората днес и венците показват уважението към личността на Ферарио Спасов като футболист и като треньор, каза в словото си кметът на Ловеч. Когато имаме общи усилия в дадена кауза, нещата се случват в кратки срокове, добави той.

"В последните седмици имахме много поводи да говорим за човека Ферарио Спасов, за футболиста Ферарио Спасов. Аз съм един щастлив човек, защото бяхме и семейни приятели", каза Петър Хубчев.

Той отбеляза, че присъствието на толкова и различни футболни хора говори много.

"Ще спомена само две имена, според мен постигнали много във футбола в България - Радослав Здравков и Ивелин Попов. Само това, че те са тук, говори какъв човек е бил Ферарио Спасов", каза още Хубчев.

От името на семейството благодарности изказа дъщерята на Феро - Ива.

"Ние ценим, че баща ми ще бъде близо до тъч линията, както беше до последния си ден. Благодаря", през сълзи изрече младата жена.

От днес игрището за минифутбол на градския стадион в Ловеч с решение на Общинския съвет носи името на футболния спец. Именно на този терен днес кипи футболният живот на града - тренират подрастващите и се играят силни турнири.

В началото на церемонията бе отслужена заупокойна молитва от отец Вениамин, а финалът бе поставен с песен за Феро по текст на спортния журналист Цветомир Йотов.

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Ако вярвате в правото си на обективна информация, подкрепете ни.