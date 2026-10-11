Комо не успя да победи десетима от Рома

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Рекордно дългата серия в Серия "А" без нито един мач с нулево равенство приключи в шестия кръг и по-конкретно в 54-ия мач за сезона.

То се получи в ранния неделен двубой между Комо - Рома, като двата съперника от челото на класирането не успяха да си отбележат.

Гостите на Джанпиеро Гасперини дойдоха край езерото като втори в класирането и без нито една загуба. Те търсиха пета победа за сезона, но червен картон на звездата в нападение Дониел Мален до голяма степен заличи шансовете им за успех.

Грубо влизане в шпагат с двата крака на нидерландеца в 53-ата минута остави "вълците" с десетима, а Комо може да съжалява, че не взе трите точки, защото направи не малко пропуски.

Така Рома остава втори с 14 точки, на две зад лидера и шампион Интер. Комо пък е шести с 11 точки, като има само една загуба от началото на сезона.

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