То се получи в ранния неделен двубой между Комо - Рома, като двата съперника от челото на класирането не успяха да си отбележат.
Гостите на Джанпиеро Гасперини дойдоха край езерото като втори в класирането и без нито една загуба. Те търсиха пета победа за сезона, но червен картон на звездата в нападение Дониел Мален до голяма степен заличи шансовете им за успех.
Грубо влизане в шпагат с двата крака на нидерландеца в 53-ата минута остави "вълците" с десетима, а Комо може да съжалява, че не взе трите точки, защото направи не малко пропуски.
Така Рома остава втори с 14 точки, на две зад лидера и шампион Интер. Комо пък е шести с 11 точки, като има само една загуба от началото на сезона.