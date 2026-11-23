Французите са отборът в топ петте първенства на Европа, който допуска най-много чисти положения

337 Снимка: AP/БТА

Медиите в Марсилия разсипаха своя футболен тим от критики след вчерашната позорна загуба насред "Велодром".

В мач от Лига 1 намиращият се в добра форма тим на Олимпик посрещна опашкаря Льо Ман и макар да поведе с 2:0 и да игра много силно през първото полувреме, Марсилия се срина тотално през втората част и загуби с 2:3.

Феновете, които така или иначе са в обтегнати отношения с ръководството освиркваха отбора след последния съдийски сигнал, а медиите, отразяващи най-популярния клуб на Франция го разсипаха от критики.

"Брутално връщане в реалността", написаха от "La Provance". Изданието допълва, че Олимпик очевидно няма капацитета да прави ротации в състава си и отсъствието на един или двама ключови веднага се отразява на представянето.

Освен това от изданието излязоха с една притеснителна за Олимпик и обнадеждаваща за Левски статистика, а именно, че французите за отборът от петте големи първенства, който допуска най-много чисти голови положения пред вратата си.

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Става въпрос за средно по 2.40 "хG" на мача, което означава, че очакваните допуснати голове във всеки мач на французите е над 2.

Допуснатият обрат снощи не позволи на Олимпик да се изкачи в топ три на френското първенство и го остави на петото място с 18 точки, а загубата бе първа след серия от пет поредни победи в първенството.

Последното поражение преди вчерашното бе от 20 септември, когато Марсилия загуби от шампиона ПСЖ.

На фона на критиките за представянето през втората част срещу Льо Ман, медиите в Марсилия пишат, че една от звездите на отбора едва ли ще е на линия за срещата с Левски заради травма.

Става въпрос за датския национал Пиер Емил Хьойберг, който направи име с петте си сезона в Тотнъм и над 100-те мача за родината.

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