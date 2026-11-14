В националния отбор извикаха заместник на контузения Теодор Иванов
Валентин Антов ще пътува за мача с Естония
Защитникът на ЦСКА Теодор Иванов отпада от състава на националния отбор заради травма, която няма да му позволи да вземе пълноценно участие в предстоящото гостуване на Естония на 16 ноември, съобщиха от Българския футболен съюз.
Национален отбор
Вместно него, със селекцията на Атанас Рибарски за Талин ще отпътува футболистът на Монца Валентин Антов.
Антов не е играл за България от март миналата година, когато записа пълни 90 минути при поражението с 1:2 от Ирландия.