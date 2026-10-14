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Само няколко месеца след историческото трето място в първенството и класирането за предварителните кръгове на Шампионска лига, нидерландският НЕК Ниймеген се тресе от скандали.

А това идва точно в навечерието на двубоя срещу родния Левски.

"Сините" гостуват в Ниймеген утре от 22 часа наше време в мач от основната фаза на Лига Европа, а ситуацията в НЕК не е розова.

Отборът се намира на 11-ото място в първенството, което е разочароващо след третата позиция от миналия сезон, а загубата с 0:5 от Ювентус на старта на Лига Европа изобщо не направи ситуацията по-добра.

Първият признак на огромното напрежение в клуба дойде от страна на голямата звезда - капитанът на сръбския национален тим Душан Тадич. Опитният ветеран, който без никакво съмнение е играчът с най-впечатляваща визитка в НЕК, открито разкритикува съотборниците си, че са бавни и не успяват да разгадаят идеите и действията му на терена.

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Макар треньорът Дик Шрьодер да се опита да замаже ситуацията с думите, че изказването на Тадич е интерпретирано погрешно, то скандалът е факт. И това бе основната тема и на днешната пресконференция на наставника на тима от Ниймеген.

Шрьодер директно бе попитан дали очаква Тадич да бъде освиркван от собствените си фенове, които не останаха очаровани от изказването му. Някои от най-крайните от тях открито го призоваха да си върви, ако не е готов да даде всичко за НЕК.

Той бе критикуван, че играе твърде надменно и казано на езика на феновете "си избира мачовете", а сега изказването му тотално настрои публиката срещу него.

Треньорът Шрьодер реагира на въпроса и опита да потуши напрежението:

"Надявам се, че няма да има негативна реакция срещу Душан или други наши играчи. С него обсъдихме случилото се в доста спокоен тон и постигнахме разбирателство. Искам да се фокусирам върху мача ида не говоря за странични теми. Както Душан, така и Тярон Шери са играчи с визитки, които рядко идват в НЕК, но и това е причината клубът да е в основна фаза на европейски турнир за първи път от 18 години".

Душан Тадич обаче не е единственият проблем в НЕК. Още един дисциплинарен казус е свързан 19-годишното крило и юношески национал на Нидерландия - Айоделе Томас. Той изобщо не тренира с първия тим заради лоша дисциплина и няма никаква яснота дали ще бъде реабилитиран.

С контузии са бившият турски национал Емре Мор, както и Брам Нойтинк и Фили Сандлер - все основни футболисти, докато други трима играчи нямат европейска картотека, защото бяха привлечени след последния срок за картотекиране.

Така ситуацията в НЕК не е никак розова за мача с българския шампион в четвъртък, а пък относно Левски треньорът на нидерландците заяви:

"Левски има силен и зрял отбор с няколко южноамерикански футболисти, които се справят изключително добре с топката. Ще бъде много трудна задача, защото това наистина е силен съперник. След миналия сезон започнахме настоящата кампания с изцяло нова група футболисти. Не можем и няма да подценим нито един отбор. Ясно е, че трябва да се представим по-добре, отколкото срещу Ювентус".

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