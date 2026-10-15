1675 Снимка: Bulphoto

ЦСКА приема Монако днес в 19:45 часа в първи мач за двата отбора в основната фаза на турнира Лига на конференциите. Двубоят е на Националния стадион "Васил Левски", а прякото телевизионно предаване - по btv action.

Ако прибегнем до чистото сравнение кой къде е в момента в йерархията на европейския футбол, интригата не изглежда голяма. Монако е лидер във френската Лига 1 - едно от петте най-силни първенства на континента. Редовно играе в Шампионската лига и това, че тази година е в третия по качество турнир, е по-скоро изключение. Съставът му е пълен с познати имена, както и с някои от най-обещаващите млади таланти на френския футбол.

Насреща е ЦСКА, който има славна европейска история и се гордее основателно с нея. Но изпусна участие в турнирите на УЕФА в два поредни сезона, преди да се завърне това лято. Не е бил шампион на България от 2008 г. и определено е далеч от стандарта, който отмерваше времената на велики победи в Европа, дори над актуални шампиони на континента.

Но около ЦСКА в момента настроението е отлично, новините - изцяло позитивни, а и с историята, но и над 25 000 по трибуните зад гърба им, "червените" ще влязат в битка без особени притеснения. Какво има да губи отборът, ако не успее да вземе точка или три довечера?

В три случая Монако е бил на пътя на българските армейци в европейските клубни турнири, а в първите два ЦСКА елиминира френския опонент, при това в доста впечатляващи като имена негови селекции. Това се случва през 1982-ра и 1984 г., в Купата на шампионите и Купата на УЕФА, съответно.

Спортът е повече от резултат Получавайте най-важното ДИРектно в пощата си.

През 2006 г. Монако би с 2:1 в единствен двубой от групова фаза на Купата на УЕФА, но тази среща не е точно със статут на елиминационна.

Разбира се, тимът от Княжеството е отпадал още веднъж в сблъсък с българи - през 1979-а Локо София го отстранява, като великият Начко Михайлов вкарва общо 5 пъти в двата мача.

Историята не играе на терена, но е солиден аргумент за високо самочувствие. Такова идва в ЦСКА и от добрата серия в първенството, където отборът още е без загуба след 11 кръга, като изостава на 1 точка от лидера Левски в преследването на върха.

А най-важното от всичко е, че тази вечер армейците и тяхната публика ще домакинстват на Националния стадион може би за последен път. От сряда ЦСКА вече има право да играе на своя реконструиран и модерен "Българска армия", а това означава, че още до края на този месец ще се върне в дома си.

Всичко това влива енергия в общността и дава позитивни емоции, които вероятно ще се усетят днес от трибуните. Остава на терена играчите да почерпят вдъхновение за една паметна европейска вечер, каквито в историята на клуба има немалко.

Днес, повече от всякога, независимата журналистика има нужда от вас. В мисията си да предоставяме обективни, достоверни и навременни новини разчитаме на вашата подкрепа.



Ако вярвате в правото си на обективна информация, подкрепете ни.



Вашето дарение от всякакъв размер и по всяко време означава много за нас. Скъпи читатели, Днес, повече от всякога, независимата журналистика има нужда от вас.

В мисията си да предоставяме обективни, достоверни и навременни новини разчитаме на вашата подкрепа.



Ако вярвате в правото си на обективна информация, подкрепете ни.