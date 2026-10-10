11591 Снимка: БТА

18 000 души по трибуните на стадион "Христо Ботев" в Пловдив показаха почитта си към убития собственик на футболния "Ботев" Илиян Филипов. Бултрасите бяха на страхотно ниво, а на терена техните любимци победиха Славия с 1:0.

Вече покойният финансов благодетел на "канарчетата" винаги ще бъде свързван най-вече с построяването на стадиона, известен като "Колежа".

Церемония в памет на Филипов предшестваше началото на двубоя, като на нея имаше представители на повечето клубове от елита, които поднесоха венци. Предприемачът бе застрелян на 30 септември в жилищен блок в Пловдив.

ГАЛЕРИЯ ОТ ЕМОЦИОНАЛНАТА ВЕЧЕР >>>

"Жълто-черните" излязоха със специален черен екип, на гърдите на който има лика на Филипов. А на цетралния кръг бе опъната огромна фланелка с неговото име и любимия му №7. Изпълнение на гайди, последвано от минута мълчание също бяха част от церемонията.

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В самото начало на срещата привържениците издигнаха масивна и впечатляваща хореография, обхващаща целия стадион. На една от страничните трибуни изгря надпис "Сбогом", а на трибуна "Изток", където са най-верните фенове на "канарчетата", бе издигнат портрет на доскорошния собствнеик на клуба, под който имаше друго послание - "Ще се борим, като теб, докрай!".

Снимка: БТА

В седмата минута мачът беше спрян, а хиляди факли озариха трибуните във всички сектори, като това доведе и до дълго прекъсване на играта. Докато пушекът от пиротехниката се разсее мина доста време, а това накара Никола Попов в последствие да даде 11 минути продължение на първото полувреме.

Снимка: БТА

ГАЛЕРИЯ ОТ ЕМОЦИОНАЛНАТА ВЕЧЕР >>>

На терена "Ботев" иамше повече владение на топката, но головите възможности липсваха - както за домакините, така и за гостите.

Снимка: БТА

В самото начало на второто полувреме, едва след 22 изиграни секунди, Алберто Салидо изведе пловдивчани напред. Преотстъпеният от Лудогорец испанец реализира на празна врата от не повече от два метра за 1:0.

Славия тръгна напред и бе близо до изравняване след шут на Минчев, който след рикошет за малко не се оказа във вратата на Наумов. Като цяло през втората част "Ботев" отново бе по-активният отбор, ала така и не съумя да стигне до второ попадение.

Макар възможности да не липсваха, акто пропуски направиха Карлос Меоти, Самуел Калу, както и Франкклин Маскоте. Именно ситуацията, открила се пред Маскоте в 89-ата минута, бе може би най-чистата. Той стрля с глава от 4-5 метра, ала Иван Андонов отрази блестящо.

Toва бе четвърта поредна победа за пловдивчани, които вече са пети с 19 точки в актива си.

Славия пък няма успех три последователни мача и е на осма позиция с 11.

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