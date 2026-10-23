Левскарите се изсипаха в Пилзен и накараха своя отбор да се чувства като домакин

2745 Снимка: Levski.bg

Чешкият Виктория (Пилзен) излезе с официална позиция, в която се извини на своите фенове за ситуацията на трибуните по време на вчерашния мач срещу Левски от основната фаза на Лига Европа.

Родният шампион спечели с 2:1 в Пилзен, а през целия мач "сините" се чувстваха като домакини заради огромната инвазия на "Доосам Арена".

Макар 11-хилядният стадион да предвиждаше около 550 "сините" фенове в сектора за гост и около 200 на централната трибуна от така наречената "първа категория", то по груби сметки на съоръжението имаше около 2000 родни фена.

Стотици левскари просто си закупиха билети за домакинския сектор и заеха места около клетката за гости, което създаде впечатляваща атмосфера за европейска визита далеч от дома.

Случилото се шокира и самите чехи. Както жителите в деня на мача, които не очакваха подобна инвазия, така и самите фенове на стадиона, които не очакваха, а и не бяха очаровани от гледката.

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Гневът им в социалните мрежи не закъсня, а от Виктория излязоха с официална позиция, в която признават, че не са очаквали подобна бройка български фенове да закупят билети за домакински сектори.

Ето какво написаха чехите:

"ФК Виктория Пилзен реагира на събитията, свързани с двубоя от Лига Европа срещу българския съперник в четвъртък, които засегнаха част от нашите привърженици. Доста преди мача се водеше интензивна комуникация с гостуващия клуб и УЕФА относно броя на гостуващите привърженици, което е стандартна процедура за всеки европейски мач. Нямаше предпоставки да се очаква, че на срещата ще пристигнат повече от предварително заявения брой. Това означаваше запълнен сектор за гости и 200 фенове в сектор C на централната трибуна съгласно стандартния протокол. Въпреки превантивните мерки при онлайн продажбата, включително ограничения на IP адреси и изискване за регистрация във Viktoria Key, голям брой български привърженици, живеещи в Чехия или непосредствено в нашия регион, успяха да се сдобият с билети за домакинските сектори. В този момент беше практически невъзможно да предотвратим влизането им на стадиона, а общият им брой се различаваше драстично от официално заявения. От съображения за сигурност и предвид поведението на привържениците на Левски решихме да реагираме, като преместим част от собствените си фенове на други места, за да предотвратим конфликти и ескалация на ситуацията. Напълно осъзнаваме, че някои от нашите привърженици трябваше да гледат мача от различни места от тези, на които са свикнали и за които са закупили валидни билети. За част от феновете преживяването от целия мач беше повлияно негативно. Поднасяме извиненията си на всички наши привърженици, които бяха засегнати от тази ситуация! Безопасността на всички посетители на стадиона е наш приоритет, но същевременно осъзнаваме, че не успяхме да осигурим протичането на мача според техните очаквания. Веднага след края на срещата започнахме да анализираме всичко и да подготвяме мерки, така че подобно нещо да не се повтаря в бъдеще, макар да сме наясно колко сложен процес ни предстои с оглед на действащото законодателство. Благодарим на всички, които ни подкрепиха в този мач, и вярваме, че ще продължат да го правят и в предстоящите двубои!"

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