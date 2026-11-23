Льо Ман губеше с 0:2 на стадиона на гранда, но спечели в последните 20 минути

745 Снимка: AP/БТА

Марсилия сензационно загуби от опашкаря Льо Ман в късния мач от неделната вечер във френската Лига 1, въпреки че водеше на свой терен с 2:0 до 70-ата минута.

Така грандът спря серия от пет поредни победи в първенството и изпусна шанс да се изкачи на третото място. В четвъртък от 19:45 часа Марсилия приема Левски в мач от петия кръг на турнира Лига Европа.

Домакините поведоха с Амин Гури и Игор Пайшао още до 40-ата минута, а ВАР се намеси и отмени още едно попадение на Пайшао.

Пълната доминация сякаш бе повод за отпускане след паузата, а в 70-ата минута гостите намалиха чрез Лоис Мафута.

Същият играч имаше златен шанс да изравни 8 минути по-късно за Льо Ман, но не вкара от дузпа. В 84-ата обаче Ерван Колас изравни и смълча стадиона.

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А в петата минута на добавеното време Марсилия се срина съвсем - Жан Веркрюис заби за 2:3 и пълен обрат.

Предпоследен преди кръга, отборът-победител се измъкна от зоната на изпадащите с шокиращия обрат на стадиона в Марсилия.

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