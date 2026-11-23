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Марсилия сензационно загуби от опашкаря Льо Ман в късния мач от неделната вечер във френската Лига 1, въпреки че водеше на свой терен с 2:0 до 70-ата минута.
Така грандът спря серия от пет поредни победи в първенството и изпусна шанс да се изкачи на третото място. В четвъртък от 19:45 часа Марсилия приема Левски в мач от петия кръг на турнира Лига Европа.
Домакините поведоха с Амин Гури и Игор Пайшао още до 40-ата минута, а ВАР се намеси и отмени още едно попадение на Пайшао.
Пълната доминация сякаш бе повод за отпускане след паузата, а в 70-ата минута гостите намалиха чрез Лоис Мафута.
Същият играч имаше златен шанс да изравни 8 минути по-късно за Льо Ман, но не вкара от дузпа. В 84-ата обаче Ерван Колас изравни и смълча стадиона.
Спортът е повече от резултат
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А в петата минута на добавеното време Марсилия се срина съвсем - Жан Веркрюис заби за 2:3 и пълен обрат.
Предпоследен преди кръга, отборът-победител се измъкна от зоната на изпадащите с шокиращия обрат на стадиона в Марсилия.
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В мисията си да предоставяме обективни, достоверни и навременни новини разчитаме на вашата подкрепа.
Ако вярвате в правото си на обективна информация, подкрепете ни.
Днес, повече от всякога, независимата журналистика има нужда от вас. В мисията си да предоставяме обективни, достоверни и навременни новини разчитаме на вашата подкрепа.
Ако вярвате в правото си на обективна информация, подкрепете ни.
Вашето дарение от всякакъв размер и по всяко време означава много за нас.
Скъпи читатели,
Днес, повече от всякога, независимата журналистика има нужда от вас.
В мисията си да предоставяме обективни, достоверни и навременни новини разчитаме на вашата подкрепа.
Ако вярвате в правото си на обективна информация, подкрепете ни.