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Президентът на ФИФА Джани Инфантино може да бъде принуден да отговаря на въпроси за близките си отношения с американския президент Доналд Тръмп. Това стана възможно, след като демократите спечелиха междинните избори и си върнаха контрола над Конгреса, обявява "Sky Sports".

Новото разпределение на силите може да доведе до задълбочено разследване на връзките между шефа на световния футбол и държавния глава на САЩ. Евентуален отказ на Инфантино да се яви пред Комисията по правосъдие към Камарата на представителите вече би могъл да доведе до наказателни последици.

Още преди изборите комисията е поискала от световната футболна централа да представи ключови документи, а самият Инфантино е бил поканен да се яви пред нея. През септември обаче представители на демократите определиха сътрудничеството от страна на ФИФА като "крайно недостатъчно".

Според тях организацията все още не е предоставила важна документация, включително такава, която би разкрила какви суми са били насочени към семейство Тръмп.

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Освен това остават без отговор и въпроси относно разпределението на наградата за мир на ФИФА и плана за продажба на акции от бъдещи приходи на Световното първенство на частни инвеститори.

Възможността за по-сериозен натиск върху Джани Инфантино идва именно от промяната в разпределението на правомощията в Конгреса. Докато бяха малцинство в комисията, демократите нямаха властта да го призоват принудително, а евентуалното му неявяване не носеше санкции. Тази ситуация вече може да се промени из основи.

От ФИФА потвърдиха, че инвестиционната група, замесена в плана за продажба на акции от приходите на Мондиал 2026, е Thrive Capital. Това е компания, основана от Джошуа Къшнър - брат на зетя на Доналд Тръмп, Джаред Къшнър, което допълнително засилва интереса на разследващите.

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