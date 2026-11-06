Google Добавете ни като предпочитан източник в Google

Президентът на ФИФА Джани Инфантино може да бъде принуден да отговаря на въпроси за близките си отношения с американския президент Доналд Тръмп. Това стана възможно, след като демократите спечелиха междинните избори и си върнаха контрола над Конгреса, обявява "Sky Sports".

ФИФА обмисля да ликвидира създадената заради Тръмп награда за мир
Виж още ФИФА обмисля да ликвидира създадената заради Тръмп награда за мир

Новото разпределение на силите може да доведе до задълбочено разследване на връзките между шефа на световния футбол и държавния глава на САЩ. Евентуален отказ на Инфантино да се яви пред Комисията по правосъдие към Камарата на представителите вече би могъл да доведе до наказателни последици.

Още преди изборите комисията е поискала от световната футболна централа да представи ключови документи, а самият Инфантино е бил поканен да се яви пред нея. През септември обаче представители на демократите определиха сътрудничеството от страна на ФИФА като "крайно недостатъчно".

Според тях организацията все още не е предоставила важна документация, включително такава, която би разкрила какви суми са били насочени към семейство Тръмп.

Освен това остават без отговор и въпроси относно разпределението на наградата за мир на ФИФА и плана за продажба на акции от бъдещи приходи на Световното първенство на частни инвеститори.

Възможността за по-сериозен натиск върху Джани Инфантино идва именно от промяната в разпределението на правомощията в Конгреса. Докато бяха малцинство в комисията, демократите нямаха властта да го призоват принудително, а евентуалното му неявяване не носеше санкции. Тази ситуация вече може да се промени из основи.

От ФИФА потвърдиха, че инвестиционната група, замесена в плана за продажба на акции от приходите на Мондиал 2026, е Thrive Capital. Това е компания, основана от Джошуа Къшнър - брат на зетя на Доналд Тръмп, Джаред Къшнър, което допълнително засилва интереса на разследващите.

Google Добавете ни като предпочитан източник в Google
ИЗБРАНО
Почина Вежди Рашидов Днес
Почина Вежди Рашидов
31128
Кристина Апългейт след грешната си диагноза: Чувствам се като измамница Лайф
Кристина Апългейт след грешната си диагноза: Чувствам се като измамница
5514
ЕК със забележки към България по бюджетния план за 2027 Бизнес
ЕК със забележки към България по бюджетния план за 2027
11619
Федерални агенти в САЩ забелязали безшумно триъгълно НЛО IT
Федерални агенти в САЩ забелязали безшумно триъгълно НЛО
5494
Джобен часовник на оцелял от "Титаник" и "Британик" беше продаден на търг във Великобритания Impressio
Джобен часовник на оцелял от "Титаник" и "Британик" беше продаден на търг във Великобритания
5126
Журналистически разкрития, Ози Озбърн и литературна класика сред новите аудиокниги на Storytel през ноември – с 60% отстъпка за нови абонати URBN
Журналистически разкрития, Ози Озбърн и литературна класика сред новите аудиокниги на Storytel през ...
2170
Те са рекордьори! Свещените ругатни, за които в Квебек някога влизали в затвора Trip
Те са рекордьори! Свещените ругатни, за които в Квебек някога влизали в затвора
1038
Вкусни тайни с Ина: Изкушение без печене Вкусотии
Вкусни тайни с Ина: Изкушение без печене
945
Идеалният шеф не е случайност: Тази зодия изгражда най-добрите отношения на работа и подкрепя екипа Zodiac
Идеалният шеф не е случайност: Тази зодия изгражда най-добрите отношения на работа и подкрепя екипа
1070
По пътищата: Отново ограничават камионите над 12 т. по "Хемус" Времето
По пътищата: Отново ограничават камионите над 12 т. по "Хемус"
94