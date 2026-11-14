Федерацията има списък с треньори, най-отгоре обаче е Пеп

470 Снимка: AP/БТА

Федерацията на САЩ по футбол се цели много високо след раздялата със селекционера на националния отбор Маурисио Почетино. Аржентинският треньор поема Манчестър Юнайтед от следващата седмица.

Щатите, които стигнаха осминафинал на домакинския Мондиал това лято, искат надграждане. Медиите зад Океана пишат за "прицел в имена от елита на световния футбол" в търсене на следващия селекционер.

Според "The Athletic" на върха в този списък е Пеп Гуардиола. Каталунецът е без работа от месец май, когато напусна Манчестър Сити. Той отказа да води Италия през август, а сега ще преговаря и с американците. Първите информации са, че Пеп е заинтересуван от проекта, както и от възможността да живее в САЩ в следващите 4 години, като планът е да води отбора на Копа Америка 2028, на която по всяка вероятност Щатите ще са домакин, както и на Мондиал 2030.

След името на Гуардиола идват и други, достатъчно популярни и успешни варианти.

Юлиан Нагелсман вече води Байерн и националния тим на Германия, въпреки че е само на 39 години.

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Роберто Мартинес пък има опит като наставник на Белгия и Португалия, както и в клубния футбол в Европа.

Изненадващо донякъде изплува и името на Марсело Биелса, въпреки че аржентинецът с прякор Лудия обяви след Мондиал 2026, напускайки поста на селекционер на Уругвай, че вероятно повече няма да бъде треньор.

Другите варианти са на треньори, които правят впечатление с работата си в МЛС. Споменават се Стив Черундоло, Би Джей Калахън и Пелегрино Матерацо.

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